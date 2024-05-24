Отец Жанны Фриске Владимир Фриске о смерти племянницы от рака: «Девочку угробили»

На днях стало известно о смерти двоюродной сестры покойной певицы Жанны Фриске Татьяны Гончаренко. Молодая женщина скончалась от рака после лечения в клиниках Турции и Израиля.

Дядя Татьяны Гончаренко, отец Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что его племянницу фактически угробили.

Рассказывая историю Татьяны, Владимир Фриске едва сдерживал слезы. По его словам, с раком Татьяна боролась два с половиной года. Большую часть времени и денег семья потратила на лечение за границей, но, к сожалению, это не принесло ожидаемых результатов.

Первым шагом было обращение в Турцию, где Таню обещали вылечить. Однако, как выяснилось позже, там Таню лечили не по той истории болезни. Оказалось, что в Турции была другая Гончаренко – из Казахстана.