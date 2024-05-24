Отец Жанны Фриске Владимир Фриске о смерти племянницы от рака: «Девочку угробили»

На днях стало известно о смерти двоюродной сестры покойной певицы Жанны Фриске Татьяны Гончаренко. Молодая женщина скончалась от рака после лечения в клиниках Турции и Израиля.
Дядя Татьяны Гончаренко, отец Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что его племянницу фактически угробили.
Рассказывая историю Татьяны, Владимир Фриске едва сдерживал слезы. По его словам, с раком Татьяна боролась два с половиной года. Большую часть времени и денег семья потратила на лечение за границей, но, к сожалению, это не принесло ожидаемых результатов.
Первым шагом было обращение в Турцию, где Таню обещали вылечить. Однако, как выяснилось позже, там Таню лечили не по той истории болезни. Оказалось, что в Турции была другая Гончаренко – из Казахстана.
Сестра Жанны Фриске Татьяна Гончаренко. Фото: соцсети Татьяны Гончаренко
Затем семья обратилась в Израиль, где, по их словам, столкнулись с хамским отношением. Врачи брали деньги, покупали какое-то свое лекарство подпольное. Там какая-то женщина через знакомых приносила препараты. Говорили, что оно эффективное, но о нем еще никто не знает.
В итоге, семья потеряла большие суммы денег: Турция обошлась в 78 тысяч долларов, а Израиль - в 38 тысяч долларов. Фриске подчеркивает, что если бы Таню нормально лечили, она бы еще пожила.
«Девочку угробили. Она бы еще пожила, если бы нормально лечили», - уверен Владимир Фриске.
По материалам kp.ru
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