Нюша об отношениях с Сивовым: «К официальному разводу мы оба готовы»

Анна Шурочкина, которая известна как Нюша, долго молчала о проблемах в отношениях. Но недавно она подтвердила, что рассталась с Игорем Сивовым. Супруги перестали жить вместе, но решили не устраивать скандалов.

Артистка отметила, что они продолжат вместе растить дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Теперь она чаще приезжает в Россию, хотя продолжает жить в Дубае. Поклонники надеялись, что супруги помирятся, но звезда дала понять, что они все же решили развестись.

«Между нами на самом деле все прекрасно — полное взаимопонимание и такая же всеобъемлющая поддержка, хоть к официальному разводу мы оба готовы. Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть не прошлое, а в будущее!» – заявила Нюша, пишет «СтарХит».

За последние несколько месяцев певица похудела. Она решила возобновить выступления. Недавно артистка рассказала, что устроит концерт летом, но на него смогут попасть не все ее поклонники, так как она хочет его провести на корабле.