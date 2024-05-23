Клава Кока прокомментировала расставание своего экс-бойфренда Димы Гордея с девушкой: «Может, он грустит, а может, и нет»

Клава Кока уже почти год строит отношения с Александром Повериным, который покорил ее на телевизионном шоу. Певица живет с ним вместе и пока не торопиться играть свадьбу. А вот ее бывший бойфренд Дима Гордей встречался с девушкой Ангелиной, которая ведет свой блог. Не так давно они расстались. На премии RU.TV Клава впервые прокомментировала личную жизнь Гордея. Она призналась, что не поддержала его в трудный момент, так как просто не знала, что он расстался с девушкой.

«Может, он грустит, а может, и нет. Но, если честно, я даже не в курсе», — сказала певица.

Примечательно, что Гордей сразу отписался от Ангелины, когда их роману пришел конец. А вот на Клаву он до сих пор подписан. Певица предположила, что в бывшая девушка что-то плохое сделала, поэтому Дима решил от нее отписаться. Артистка не стала утаивать, что подписана на него.

«Я слежу, я видела этот ролик. Прикольное. Видео что-то мне напомнило, конечно», — добавила она, пишет VOICE.