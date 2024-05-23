Прилучный подал в суд на Муцениеце и поехал на школьный праздник сына

Павел Прилучный не только строит карьеру в кино, но и не забывает про семью. Он окружил внимаем жену Зепюр Брутян сразу после свадьбы. У пары уже подрастает сын Микаэль, которому год. Но с появлением новой женщины в его жизни у актера разладились отношения с экс-женой Агатой Муцениеце. Он не приезжает на дни рождения сына Тимофея и дочки Мии. Второй год артист судится с Агатой, так как не хочет увеличивать алименты.

А 23 мая стало известно, что он обратился в суд с иском. Так как дело касается детей, подробности не разглашаются. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.

При этом Павел в этот день поехал к 11-летнему наследнику в школу. Он поддержал его во время праздника, так как Тимофей окончил начальные классы. По этому случаю для детей сделали концерт выпускной.