Прилучный подал в суд на Муцениеце и поехал на школьный праздник сына

Павел Прилучный не только строит карьеру в кино, но и не забывает про семью. Он окружил внимаем жену Зепюр Брутян сразу после свадьбы. У пары уже подрастает сын Микаэль, которому год. Но с появлением новой женщины в его жизни у актера разладились отношения с экс-женой Агатой Муцениеце. Он не приезжает на дни рождения сына Тимофея и дочки Мии. Второй год артист судится с Агатой, так как не хочет увеличивать алименты.
А 23 мая стало известно, что он обратился в суд с иском. Так как дело касается детей, подробности не разглашаются. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.
При этом Павел в этот день поехал к 11-летнему наследнику в школу. Он поддержал его во время праздника, так как Тимофей окончил начальные классы. По этому случаю для детей сделали концерт выпускной.
«Окончена начальная школа, а это значит, что впереди начинается все самое интересное. Пусть мир познается, знания — растут, опыт — копится. Развивайся, учись и не останавливайся на достигнутом. А папа всегда рядом!» — написал актер.
Тимофей Прилучный в школе. Фото: соцсети Павла Прилучного
Педагоги вручили Тимофею альбом и специальную книжку, где ребята писали рассказ о себе. Школьник выглядел довольным и счастливым. А вот Муцениеце не появилась на школьном празднике, так как уехала на съемки в Санкт-Петербург. А накануне она допоздна вела премию RU.TV, где поцеловалась с Иваном Чуйковым. Уже е первый месяц актриса намекает, что у нее новый возлюбленный.
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