Сергей Зверев о женщинах с неидеальной фигурой в купальнике: «Че выкладывать этот трусняк?»

Стилист Сергей Зверев в последнее время редкий гость на светких раутах. Накануне в Москве состоялась премия RU.TV, где он неожиданно появился. На красной дорожке эксперт по моде заявил, что сейчас не нужно покупать дорогую одежду для детей.

Он заявил, что лучше выбирать качественные, но недорогие вещи. Также Зверев поделился своим мнением о девушках, которые любят постить пляжные фото. Он считает, что если фигура неидеальная, то не стоит этого делать.

«Если хорошая фигура, если все красиво, гармонично, то почему бы нет? А если никого нет дома, автоответчик, че выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!» — цитирует Сергея KP.RU.

К слову, стилисту уже 60 лет, но он следит за своей внешностью. Раньше шоумен дружил с Аллой Пугачевой, бывал у нее дома и не раз рассказывал истории, которые приключались с ним и Примадонной.