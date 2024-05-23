Максакова рассказала, что Высоцкий после свадьбы с Влади боялся, что его назовут альфонсом

Людмила Максакова в последнее время редкая гостья на светских мероприятиях. Однако на днях состоялась премьера киноверсии спектакля «Геликон-оперы» «Аида». Артистка посетила ее вместе с Павлом Токаревым.

Она рассказала, что дружила с Владимиром Высоцким. По словам Максаковой, она сразу поняла, что он будет олицетворять эпоху. Актриса отметила, что он долго не получал ролей, поэтому было сложно сказать, какая слава его ждет. Людмила заявила, что Высоцкий даже просил о нем поговорить с Юрием Любимовым, но она знала, что он ее слова не воспримет. А после свадьбы у Высоцкого появилась новая заморочка.

«Когда он женился на Марине Влади, главное для него было, чтобы никто не подумал, что он финансово менее благополучен. Он не то, что этого стеснялся», — сказала артистка.

Она уточнила, что имела в виду, что он не хотел быть альфонсом в глазах людей.

«Поэтому Володя очень много ездил по стране, хорошо зарабатывал. Мой муж ему помогал по части гастролей, чтобы Володя не чувствовал себя обездоленным», — призналась звезда, пишет KP.RU.