Певица Наталия Власова рассказала, что отказалась от алкоголя после сердечного приступа

Наталия Власова год назад перенесла сердечный приступ. Певица была госпитализирована. Врачам даже пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Однако ей удалось восстановиться. Теперь она снова выступает.

В беседе с журналистами артистка рассказала, что теперь ценит каждую минуту жизни, а попадание в больницу ей кажется страшным сном. Она призналась, что поменяла многие предпочтения. Так Власова больше не употребляет алкоголь и занимается йогой несколько раз в неделю.

«Если честно, сейчас я во всех тяжких (смеется). Ну а вообще с нового года я совсем не пью. И это не мой выбор в связи со случившимся, просто мой организм алкоголь не принимает — какая-то новая стадия удовольствия появилась, когда мне в кайф без алкоголя», — заявила Власова, пишет « МК ».

Она подчеркнула, что ей по-прежнему весело в компаниях, где люди выпивают, хотя ей приходится отказываться от горячительных напитков. Артистка заверила, что у нее много творческих планов, поэтому до конца лета она не собирается в отпуск.