Лариса Гузеева призналась, что стеснялась своей бедности: «Вокруг были дети великих»

Лариса Гузеева уже давно снимается в кино. Ей удалось поработать с великими режиссерами. Она в интервью призналась, что ее имя стало известным благодаря Эльдару Рязанову. Примечательно, что потом у нее началась вторая волна популярности, когда артистка стала вести передачу «Давай поженимся».

В свои 65 лет она следит за внешностью, старается одеваться по моде. В «Подкаст.Лаб» артистка рассказала, что раньше у нее не было денег, но при этом рядом были дети великих людей, поэтому своей бедности она стеснялась.

Я не кокетничаю, но я не была продвинутой девочкой. Всего боялась, вокруг были дети великих — Илона, дочка Пьехи, Наташа — дочка Колкера и Пахоменко, Ваня — сын балерины Осипенко. Я робела и очень стеснялась бедности своей. Но я была модной. Одевалась со школы лучше всех. Мама от бедности шила. Ну, и я была ничего себе внешне — длинные волосы, короткие юбки. Я стеснялась именно безденежья. Мне казалось, что я не могу с однокурсниками куда-то пойти, потому что где они и где я», — пояснила Гузеева.

Она также отметила, что в студенческие годы ей порой было непросто. Будущая звезда жила в комнате в квартире. Она перед переездом в большой город решла купить блинчик потом осознала, что ей не дали сдачу. Так актриса осталась без денег, лишь с копейками в кармане.Тогда она расплакалась и не смогла уехать из Санкт-Петербурга в Москву.

О других историях Гузеева рассказала в подкасте «Жизнь замечательных» на Первом канале, который покажут в полночь 23 мая.