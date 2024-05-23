Максим Галкин* вышел на прогулку в Израиле без Аллы Пугачевой

Максим Галкин* уехал жить за границу в 2022 году. Пока Алла Пугачева занимается воспитанием Лизы и Гарри, он ездит с гастролями по Европе. Но не так давно юморист находился на Кипре. Там певица отметила свой юбилей. Галкин* отдыхал у бассейна и проводил время с двойняшками.
Теперь артист вышел на связь из Израиля. Он гулял в гавайской рубашке по городу, где висели флаги. Муж Примадонны восхитился пением птиц. Он рассказал, что уже планирует гастроли на октябрь. Артист поедет с концертами в Вену.
Максим Галкин* показал свою прическу. Фото: соцсети Максима Галкина*
Примечательно, что Максим* был один. Неизвестно, приезжала Пугачева с ним в Израиль или осталась на Кипре. На ближайшие месяцы у юмориста нет запланированных концертов. Он лишь в августе выступит в Юрмале. Скорее всего, летом туда отправится вся семья артиста, так как они любят там отдыхать.
Пользователи Сети посчитали, что муж Примадонны сильно постарел. Они активно обсуждают, что отросшие кудри и загар не к лицу юмористу.
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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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