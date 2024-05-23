Гузеева рассказала, что Рязанов готовил ее к съемкам в «Бесприданнице»: «Учил меня носить платья, держать спину»

Лариса Гузеева в честь своего юбилея решила принять участие в «Подкаст.Лаб». Она дала интервью, в котором вспомнила самые яркие моменты из жизни, а также поделилась своими переживаниями. Артистка рассказала, что снималась у Станислава Говорухина в картине «Место встречи изменить нельзя» в небольшом эпизоде. Только спустя время она рассказала режиссеру, что была в массовке и получила за это 4 рубля. Гузеева считает, что славу ей принес Эльдар Рязанов, у которого она дебютировала.

«Конечно, Рязанов дал мне имя. Если бы не этот фильм, где бы я была», — подчеркнула Гузеева.

Она пояснила, что должна была играть в дипломном спектакле «Фанфан-тюльпан» Аделиу, но ее сняли с постановки, так как она прогуливала учебу. В итоге ей дали крохотную роль. Это ее очень расстроило, так как приехали посмотреть постановку Рязанов с оператором Алисовым. Актриса считает, что это было посмешище.

«Когда меня утвердили, я попросила прислать телеграмму из Москвы и подошла с ней к руководителю курса: "Владимир Викторович, меня утвердили к Рязанову на «Бесприданницу»". Он опешил, потому что я была совсем не похожа на Огудалову. Ни длинной косы, ни волоокая, плакала — вообще не про меня. Я была из другого профсоюза. Рязанов учил меня носить платья, держать спину. Когда ты из Оренбургской области, а рядом с тобой Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Виктор Проскурин, Людмила Гурченко (потом ее линию вырезали) — это хорошая прививка», — поделилась артистка.

О чем еще рассказала Лариса Андреевна, можно увидеть 23 мая в полночь в подкасте «Жизнь замечательных» с Ларисой Гузеевой на Первом канале.