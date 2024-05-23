Лариса Гузеева: «Я не мечтала о любви, и выйти замуж не мечтала»

Лариса Гузеева 23 мая празднует свой юбилей. Она не скрывает, что пережила много ярких моментов в жизни, а также раньше была бедной, но съемки в кино поменяли ее жизнь. Более того, уже длительное время артистка ведет передачу об отношениях. Сама она счастье в личной жизни нашла только в третьем браке с Игорем Бухаровым. На этот раз звезда дала интервью в «Подкаст.Лаб». Она призналась, что раньше не мечтала о свадьбе. Для нее было важно, чтобы комфортно было ее маме.

«Я родилась и росла в то время, когда все молодые о чем-то еще мечтали. Сейчас этого почти нет, за мечтой никто не гонится — ни на север, ни на юг, ни в столицу. Сейчас у детей и подростков мечты онлайн. Никто не летит куда-то, чтобы себя попробовать, испытать. Мало таких историй. Я не мечтала о любви. И выйти замуж не мечтала. Я мечтала жить с мамой. Представляла, как я перевезу маму к себе, у меня будет комната в коммуналке, я разделю шкафом комнату пополам — с одной стороны она будет жить, с другой — я. Ни о принцах, ни о замужестве, ни о детях я не грезила. Может быть, поэтому они поздно у меня появились. Я мечтала стать артисткой», — поделилась Гузеева.

Она также призналась, что стеснялась бедности. У нее в молодости не было денег. Однажды она даже забыла забрать сдачу, когда покупала блинчик и осталась без средств совсем. Потом Лариса училась в институте, но когда ее стали звать в кино, она хотела бросить учебу. По словам актрисы, маме пришлось уговаривать ее на коленях окончить вуз.

Об этом и многом другом звезда рассказала в передаче. 23 мая в полночь выйдет подкаст «Жизнь замечательных» с Ларисой Гузеевой на Первом канале.