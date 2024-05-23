Яна Рудковская с мужем и детьми попала в ураган на Мальдивах

Яна Рудковская является известным продюсером. Она привыкла отдыхать с шиком. Это весной подруга Димы Билана решила полететь на Мальдивы. Она с мужем Евгением Плющенко и сыновьями Сашей и Арсением взяла билеты и оплатила отель. Накануне они добрались до аэропорта Мале, а вот отправиться на остров им не удалось. По прилету Яна узнала, что на Мальдивах непогода, поднялся сильный ураган. На полдня они застряли в аэропорту.
«Тут начался ураган. Добраться до нашего острова можно либо на лодке, либо на гидросамолете. Все это невозможно при такой "мальдивской" погодке, так как красный уровень опасности. Итог — мы 8 часов сидим в аэропорту и ждем буквально "у моря — погоды"», — поделилась продюсер.
По ее словам, все вокруг хотят им помочь, но сделать ничего не могут. Единственное морское судно, которое могло их доставить в такую погоду на остров, сломалось. К вечеру Рудковскую поселили в отеле вместе с семьей. Им придется ждать, когда минует опасность и можно будет спокойно добрать до острова, где они запланировали свой отдых.
При этом Яна рассказала, что через 50 дней блокировки ей помогли восстановить профиль в популярном мессенджере. Однако потом его снова заблокировали. Блондинка пытается разобраться в ситуации. Она считает, что попала на новый вид мошенничества.
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