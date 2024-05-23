Яна Рудковская с мужем и детьми попала в ураган на Мальдивах

По ее словам, все вокруг хотят им помочь, но сделать ничего не могут. Единственное морское судно, которое могло их доставить в такую погоду на остров, сломалось. К вечеру Рудковскую поселили в отеле вместе с семьей. Им придется ждать, когда минует опасность и можно будет спокойно добрать до острова, где они запланировали свой отдых.

При этом Яна рассказала, что через 50 дней блокировки ей помогли восстановить профиль в популярном мессенджере. Однако потом его снова заблокировали. Блондинка пытается разобраться в ситуации. Она считает, что попала на новый вид мошенничества.