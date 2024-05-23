Агата Муцениеце поцеловала в губы Ивана Чуйкова на сцене премии RU.TV

Агата Муцениеце уже несколько лет состоит в разводе с Павлом Прилучным. Сначала у нее не было времени на личную жизнь, так как она погрузилась в работу. А недавно актриса стала делиться фотографиями с Иваном Чуйковым. Они вместе выступают в театре. Затем Агата начала с ним появляться на красных дорожках. А накануне они стали ведущими премии RU.TV. На церемонии актриса предстала в белом элегантном платье. Ее спутник был в молочном костюме. Они вышли на сцену и стали петь.

Им создал романтичную обстановку Александ Ревва. Он начал посыпать их мерцающими блестками и лепестками.

«У них все только начинается! Целуйтесь!» — сказал артист.

После этого Муцениеце и Чуйков стали страстно целоваться на глазах публики.