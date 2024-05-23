Агата Муцениеце поцеловала в губы Ивана Чуйкова на сцене премии RU.TV

Агата Муцениеце уже несколько лет состоит в разводе с Павлом Прилучным. Сначала у нее не было времени на личную жизнь, так как она погрузилась в работу. А недавно актриса стала делиться фотографиями с Иваном Чуйковым. Они вместе выступают в театре. Затем Агата начала с ним появляться на красных дорожках. А накануне они стали ведущими премии RU.TV. На церемонии актриса предстала в белом элегантном платье. Ее спутник был в молочном костюме. Они вышли на сцену и стали петь.
Им создал романтичную обстановку Александ Ревва. Он начал посыпать их мерцающими блестками и лепестками.
«У них все только начинается! Целуйтесь!» — сказал артист.
После этого Муцениеце и Чуйков стали страстно целоваться на глазах публики.
«Все, я буду у вас свидетелем на свадьбе!» — добавил Ревва.
А потом романтичную сцену прервал Николая Басков.
«Ну а какая свадьба без Баскова?! Выше руки, Москва!» — сказал певец.
К слову, Агата провела весь вечер рядом с Иваном. Они держались за руки, танцевали и веселились. При этом пара открыто не говорит о том, что они вместе. Чуйков лишь делился, что знаком с актрисой давно и между ними что-то щелкнуло.
Агата Муцениеце и Иван Чуйков поцеловались. Фото: кадр из соцсетей Агаты Муцениеце
Напомним, что Муцениеце ищет квартиру в Новой Москве. Она уже купила себе дом, а теперь хочет обеспечить жильем детей: дочку Мию и сына Тимофея. Артистка судится с Прилучным из-за алиментов. Недавно она добилась, чтобы сумма платежей была увеличена. Однако ее разбирательства с бывшим супругом пока продолжаются.