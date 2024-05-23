Волочкова в белом платье и украшении с изумрудом за 20 миллионов рублей появилась на премии: «Я мечтаю о пышной свадьбе»

Также Волочкова рассказала, что украшения, в которых она пришла, это подарки от ее любимых мужчин. Она рада, что ей попадаются щедрые люди. Ее слова подтвердил Джамал. Он признался, что сшил наряд для балерины на день рождения, а затем ее возлюбленный выкупил это платье за полмиллиона рублей. Дизайнер намекнул, что и наряд, в котором Анастасия пришла на премию, тоже был куплен ее избранником.

«Это белое платье тоже с историей… Придет время, расскажем подробнее», — сказал он, пишет KP.RU.

Ювелир Григорий Бакатов оценил украшения Волочковой. Он заявил, что кольцо с изумрудом в пять карат стоит не меньше 20 миллионов рублей. По словам эксперта, внушительную сумму стоит и кольцо с бриллиантом. Он считает, что минимальная его стоимость — 9 миллионов рублей, но сумма может быть и в два раза больше.