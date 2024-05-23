Волочкова в белом платье и украшении с изумрудом за 20 миллионов рублей появилась на премии: «Я мечтаю о пышной свадьбе»

Анастасия Волочкова недавно вернулась из отпуска. Она снова отдыхала на Мальдивах. И теперь балерина появилась на премии RU.TV. Она предстала в белоснежном платье с разрезом спереди и эффектной накидкой. Ее сопровождал дизайнер Джамал Махмудов. Она дополнила образ украшениями. На ее пальце было кольцо с изумрудом, а на шее массивное колье. Она с радостью позировала перед фотографами.
«Я бы конечно, хотела, чтобы это платье было свадебным. Да и в целом я мечтаю о пышной свадьбе. Надеюсь, как встречу достойного мужчину, мои желания осуществятся», — сказала артистка.
Также Волочкова рассказала, что украшения, в которых она пришла, это подарки от ее любимых мужчин. Она рада, что ей попадаются щедрые люди. Ее слова подтвердил Джамал. Он признался, что сшил наряд для балерины на день рождения, а затем ее возлюбленный выкупил это платье за полмиллиона рублей. Дизайнер намекнул, что и наряд, в котором Анастасия пришла на премию, тоже был куплен ее избранником.
«Это белое платье тоже с историей… Придет время, расскажем подробнее», — сказал он, пишет KP.RU.
Ювелир Григорий Бакатов оценил украшения Волочковой. Он заявил, что кольцо с изумрудом в пять карат стоит не меньше 20 миллионов рублей. По словам эксперта, внушительную сумму стоит и кольцо с бриллиантом. Он считает, что минимальная его стоимость — 9 миллионов рублей, но сумма может быть и в два раза больше.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети Анастасии Волочковой