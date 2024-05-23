Сестра Жанны Фриске Татьяна умерла от агрессивного рака четвертой степени

Наталья пыталась помочь сестре. Она два года назад рассказывала о ее болезни и пыталась собрать для нее деньги. По ее словам, у Татьяны случился рецидив с метастазами в позвоночник и печень. Она подчеркивала, что у кузины агрессивный вид рака 4 степени. Ее родственница хотела поехать на лечение в Израиль. Папа Жанны признается, что поражен случившимся, так как его сестра, мама Татьяны, в 2011 году умерла из-за этой же болезни. Потом Татьяна 14 лет пыталась лечить рак.

Отметим, что в 2015 году также от онкологического заболевания умерла Жанны Фриске. Она пыталась победить недуг. Вся страна собирала деньги на ее лечение. После смерти певицы в ее семье начались разногласия. Родители артистки конфликтовали с ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым, который стал растить сына звезды Платона. И до сих пор он занимается ребенком, а с родными Жанны не общается и запрещает им видеться с внуком.