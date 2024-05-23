У госпитализированной Светланы Немоляевой начались проблемы с сердцем

Светлана Немоляева находится в больнице. Актрису госпитализировали с подозрением на ковид. Позже тест подтвердил, что у нее вирус. Однако спуся несколько дней артистка уже отвечала на звонки, заверяла, что чувствует себя лучше, и ее должны отпустить домой в скором времени. Однако 23 мая появилась информация, что у нее начались проблемы с сердцем. Врачи диагностировали у звезды приступ фибрилляции предсердий. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Добавим, что медики заметили у Немоляевой признаки дыхательной недостаточности. На этом фоне у нее начало хаотично сокращаться сердце. Врачам пришлось приложить усилия, чтобы выровнять ритм.

Напомним, что Светлана Владимировна продолжает играть в театре. Она должна вернуться на сцену в июле.