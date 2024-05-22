Друг умершего продюсера групп «Аквариум» и «Кино» Тропилло: «На здоровье Андрей не жаловался»

В конце апреля умер 73-летний Андрей Тропилло. Тело продюсера групп «Аквариум» и «Кино» было обнаруженов в доме в Финляндии, где он жил больше 10 лет. На днях тело музыканта доставили в его родной город Санкт-Петербург, похороны состоятся 23 мая на Смоленском кладбище.

Александр Савельев хорошо знал продюсера, так как им довелось вместе работать. Он называет Тропилло своим другом, так как знал его с 90-х годов. Они вместе ездили по Европе. Потом гитарист был у него в гостях в Финляндии. Они не раз помогали молодым группам. Савельев заверил, что общался с другом почти ежедневно.

«Такие люди как Андрей рождаются раз в сто лет. Это была глыба, которая продвинула нашу настоящую музыку вперед на десятилетия. На здоровье Андрей не жаловался, хотя возрастные проблемы были, как у всех людей. У него были грандиозные планы на будущее и его уход шокировал всех», — признался бывший гитарист «Пикника», пишет VOICE.

Дочь музыканта, Полина Тропилло занимается организацией похорон отца. Она объявила, что собирает средства и ищет скульптора для создания памятника, который хочет установить через год на могиле продюсера.