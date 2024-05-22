Камила Валиева подняла флаг России на линейке в школе: «Последний звонок-2024»

Камила Валиева готовится к взрослой жизни. Фото: соцсети Камилы Валиевой

Фигуристка показала, как прошло праздничное мероприятие. Камила Валиева сделала модную стрижку и выбрала для последнего звонка элегантный наряд.

Камила Валиева успела сделать многое в спорте. Она является победительницей этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021. Однако из-за скандала, который разгорелся на Олимпийских играх из-за допинга, ее отстранили на несколько лет от соревнований. Недавно фигуристке Камиле Валиевой исполнилось 18 лет. Она готовится к экзаменам. 

А 22 мая у нее в школе состоялась торжественная линейка. Камила в элегантном костюме молочного цвета пришла на мероприятие. Она сделала боб-каре, а также осветлила несколько прядей у лица.

Камила Валиева на линейке в школе. Фото: соцсети Камилы Валиевой

«Последний звонок-2024. ЦСиО Самбо-70 Москомспорта (11 класс)», — написала она в соцсети. 

Подопечная Этери Тутберидзе во время исполнения гимна России подняла государственный флаг. Также выпускники выпустили в небо алые шары. Впереди у Валиевой экзамены. Она уже усердно к ним готовиться. Фигуристка признавалась, что хочет поступать в театральный университет.

Поклонники поздравили ее с важным шагом в жизни. Многие отметили, что ей идет новая стрижка. 

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