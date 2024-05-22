Камила Валиева подняла флаг России на линейке в школе: «Последний звонок-2024»

Камила Валиева успела сделать многое в спорте. Она является победительницей этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021. Однако из-за скандала, который разгорелся на Олимпийских играх из-за допинга, ее отстранили на несколько лет от соревнований. Недавно фигуристке Камиле Валиевой исполнилось 18 лет. Она готовится к экзаменам.

А 22 мая у нее в школе состоялась торжественная линейка. Камила в элегантном костюме молочного цвета пришла на мероприятие. Она сделала боб-каре, а также осветлила несколько прядей у лица.