Niletto сделал признание: «Я был счастливее до популярности»

Данил Прытков, которого публика знает под псевдонимом Niletto, выступает уже несколько лет. Он прославился благодаря шоу «Песни» на ТНТ, а потом его трек «Любимка» стал настоящим хитом.

После этого артист стал хорошо зарабатывать. Его доход за 2021 год составил около трех миллионов долларов. Молодой певец уже построил себе трехэтажный дом в Подмосковье и купил машину. О нем даже сняли документальный фильм «Нелюбимка» в 2022 году, но премьера состоится только спустя два года, 23 мая 2024 года.

Оказалось, что во время интервью для съемок Данил разоткровенничался. Он признался, что слава его не радует.

«Я был счастливее до популярности. Мог писать музыку каждый день, а сейчас нет. Не люблю фотографироваться. Бывает, проснусь утром с хорошим настроением, позанимаюсь спортом, идем с любимой девушкой, гуляем, и тут кто-то подходит и просит фото, и я сразу думаю: «Да пошло все…». Бывают периоды, когда я это делаю постоянно, но в какой-то момент это все очень надоедает. Раньше я работал аниматором в ростовой кукле: целый день развлекал людей, но потом снимал костюм и становился собой. Сейчас я не могу снять костюм, хотя иногда очень хочется», – поделился артист.

Также ситуацию прокомментировал отец Niletto. Он отметил, что с ростом популярности его наследнику приходилось писать больше песен, развиваться, а потом на это не осталось времени. По словам папы артисты, Данил теперь взял паузу, чтобы заняться личной жизнью и своим саморазвитием, пишет Ural.KP.RU.