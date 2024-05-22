Оксана Самойлова о поведении дочери Ариелы: «Я не знаю, как с этим жить, мне страшно»

Оксана Самойлова не менее известна, чем ее муж Джиган. Она не скрывает, что занимается своим бизнесом и при этом воспитывает четверых детей. Семья демонстрирует настоящую идиллию. Они регулярно ездят в путешествия. Модель устраивает для наследниц вечеринки и дарит дорогие подарки. Недавно дети супругов даже снялись в сериале. А накануне Оксана Самойлова призналась, что испытывает проблемы в общении со старшей дочкой Ариелой. По ее словам, 12-летняя школьница за год сильно изменилась в поведении.

По словам жены Джигана, обычно у подростков всегда грязно в комнате, у них меняется настроение несколько раз за день, они сидят постоянно в телефоне, а питаются лапшой и чипсами. Она отметила, что это относится и к ее дочке, которая теперь не хочет помогать родителям и отказывается проводить выходные с семьей.

«Я была уверена, что именно с Ариелой меня это вообще не коснется. Она же умница, красавица, величайшая послушница, отличница. И просто за год все перевернулось с ног на голову. Я не знаю, как с этим жить, мне страшно. Говорят, что еще года три – лет до 16-17-ти. Это мой первый опыт», — высказалась Оксана Самойлова.