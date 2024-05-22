Елена Летучая перенесла операцию на ноге в России: «Сильной боли уже нет»

Елена Летучая привыкла к регулярным путешествиям. В 45 лет она продолжает строить карьеру. Обычно ее можно увидеть на красных дорожках. Но пока телеведущая не выходит в свет.

Оказалось, что Елена Летучая перенесла операцию на ноге. Спустя год после того, как блондинка порвала связки, она снова повредила ногу. Оперироваться за границей Елена отказалась.

Летучая подчеркнула, что доверяет российским специалистам. По словам телеведущей, к ней с добротой относились в больнице, а медсестры даже приносили шоколадки.

«Я в данный момент восстанавливаюсь. Операция прошла хорошо, но мне придется в течение нескольких месяцев проходить реабилитацию. Видите, я пока не могу позволить себе ходить на каблуках, как раньше. Врачи сказали, что нужно от них отказаться. Пару месяцев еще нельзя точно будет. Сейчас я выполняю специальные упражнения. Сильной боли уже нет, но неприятные ощущения еще имеются», – поделилась Летучая.

По словам знаменитости, она уже начала посещать разные мероприятия. Телеведущая надеется, что сможет быстро восстановиться. Однако ближайшие месяцы ей придется обходиться без обуви на каблуке. Напомним, что в этом году также делала операцию на ноге Лера Кудрявцева.

По материалам MK.RU