Тигран Салибеков о родах Вики Лысковец: «Это настолько тяжело, это настолько больно»

По словам блогера, он очень рад, что выполнил желание Виктории и был рядом с ней во время появления ребенка на свет. Тигран остался под впечатлением и признался, что все видел и чувствовал вместе с супругой. Он признался, что впервые резал пуповину.

Напомним, у Тиграна Салибекова есть три сына от брака с Юлией Салибековой.

Звезда реалити заверяет, что пытается наладить общение с наследниками, но его попытки пока не увенчались успехом. Он считает, что бывшая супруга Юлия настроила мальчишек против него.