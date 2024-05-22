Тигран Салибеков о родах Вики Лысковец: «Это настолько тяжело, это настолько больно»

Тигран Салибеков находился рядом с Викой Лысковец во время родов. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

Тигран Салибеков объявил, что стал отцом в четвертый раз. Виктория Лысковец подарила ему сына.

21 мая у участников «Дома-2» Тиграна Салибекова и Виктории Лысковец родился сын. Об этом Тигран рассказал своим подписчикам. Он также показал фото с ручкой малыша. А потом многодетный отец заснял свою жену в палате. Вика Лысковец общалась с мамой по телефону. Рядом в кроватке в этот момент спал новорожденный малыш.

«С днем рождения Салибеков Леон Тигранович. Родился крепкий и здоровый в 15:58», – обрадовался Салибеков. 

«Спасибо, друзья, за эту огромную поддержку. Мы это чувствовали, мы это видели, мы это читали. Свершилось! Викулик просто большая молодец — героиня! Я очередной раз убедился, что все женщины, которые рожали, просто герои! Это настолько тяжело, это настолько больно. Мы с Викой все это проходили», — добавил он. 

По словам блогера, он очень рад, что выполнил желание Виктории и был рядом с ней во время появления ребенка на свет. Тигран остался под впечатлением и признался, что все видел и чувствовал вместе с супругой. Он признался, что впервые резал пуповину. 

Напомним, у Тиграна Салибекова есть три сына от брака с Юлией Салибековой

Звезда реалити заверяет, что пытается наладить общение с наследниками, но его попытки пока не увенчались успехом. Он считает, что бывшая супруга Юлия настроила мальчишек против него. 

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Тигран Салибеков показал жену с сыном. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

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