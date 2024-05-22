Родившая в США Катя Жужа рассказала об осложнениях: «В час ночи экстренно приезжал врач»

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа в одной из американских клиник родила четвертого ребенка. Свою беременность она долго скрывала.

Теперь Жужа рассказала, что столкнулась с проблемами. Она плохо себя чувствует, так как у нее возникли проблемы с грудным вскармливанием.

«У меня пришло молоко, но начались осложнения. Застой. Я виню себя, что не могу кормить малыша. Все кормят, а я не могу. Почему? Вчера в час ночи экстренно приезжал врач, разминал грудь. Я просто думала, что умру от боли. Ребенок не берет грудь. Из-за этого он теряет в весе и постоянно голодный, мое сердце разрывается. Пробовала давать через бутылочку, но он не доедает», – поделилась Катя Жужа. «Лучше бы я не начинала весь этот ужас. Теперь страдаю я и мой малыш», – добавила она.

На пост Жужи отреагировала Анастасия Костенко, которая тоже недавно стала мамой в четвертый раз. Она призналась, что столкнулась с такой же ситуацией. Многодетная мама поддержала Жужу и сказала, что потом эти проблемы покажутся мизерными.

«Он любит тебя независимо от того типа кормления! Ты для него - весь мир», – подчеркнула Костенко.