Беременная Арзамасова запечатлелась с сыном Левой на прогулке: «Люблю такие «непричесанные» снимки»

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она не так давно отметила свое 29-летие. Вместе с мужем Ильей Авербухом она растит сына Льва, мальчику летом исполнится три года. Примечательно, что недавно супруги объявили, что снова ждут пополнение в семье.
Недавно семья съездила на отдых в Турцию. До сих пор Лиза Арзамасова делится кадрами с курорта.
Накануне Лиза Арзамасова выложила в соцсети случайный кадр, на котором запечатлено, как она гуляет в шортах и клетчатой рубашке. Она также дополнила образ шляпкой. Округлившийся живот выпирал из-под одежды. Рядом на ступеньках сидел сын Лизы Лев, облаченный в «хулиганку», джинсовые шорты и рубашку.
«Люблю такие «непричесанные», подсмотренные снимки», – написала актриса.
Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
Пользователи Сети признались, что Лизе идет беременность. Многие осыпали комплиментами сына Арзамасовой и Авербуха. К слову, пока артистка продолжает работать, но уже ближе к последнему месяцу беременности она уйдет в декретный отпуск.
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