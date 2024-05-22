Беременная Арзамасова запечатлелась с сыном Левой на прогулке: «Люблю такие «непричесанные» снимки»

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она не так давно отметила свое 29-летие. Вместе с мужем Ильей Авербухом она растит сына Льва, мальчику летом исполнится три года. Примечательно, что недавно супруги объявили, что снова ждут пополнение в семье.

Недавно семья съездила на отдых в Турцию. До сих пор Лиза Арзамасова делится кадрами с курорта.

Накануне Лиза Арзамасова выложила в соцсети случайный кадр, на котором запечатлено, как она гуляет в шортах и клетчатой рубашке. Она также дополнила образ шляпкой. Округлившийся живот выпирал из-под одежды. Рядом на ступеньках сидел сын Лизы Лев, облаченный в «хулиганку», джинсовые шорты и рубашку.