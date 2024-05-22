Суд взыскал с фирмы Александра Реввы пять штрафов

Александр Ревва не так давно снова стал выступать в Россиию. Он вернулся на телевидение и начал сниматься в разных проектах. Однако в 2022 году ходили слухи, что актер уехал с семьей в Испанию. Жена звезды Анжелика опровергала слухи, поясняя, что они просто ездили в отпуск.

В России Ревва зарабатывает благодаря своему бизнесу. Примечательно, что его компания, которая занимается деятельностью в области радиовещания, просто утопает в долгах.

Как оказалось, суд взыскал с ООО «Войс Медиа Продакшн» пять штрафов по 10 тысяч рублей за просрочку платежей. Пока неизвестно, когда артист погасит этот долг. Дело в том, что за фирмой числятся еще 7 различных долгов с 2022 года. А общий долг компании составляет 93 тысячи рублей, из которых погашены лишь 30 тысяч рублей, пишет KP.RU.

Неизвестно, почему Александр не погасил долги своевременно. ООО «Войс Медиа Продакшн» приносит ему хороший доход. Отметим, что юмористу принадлежит 70% фирмы. Сайт Rusprofile сообщает, что за 2023 год эта компания принесла 14 миллионов рублей выручки и 7,6 миллиона рублей чистой прибыли.