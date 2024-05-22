Сотрудники Росздравнадзора приехали в клинику Тимура Хайдарова

Тимур Хайдаров год назад купался в лучах славы после того, как прооперировал Филиппа Киркорова. Но теперь над ним сгущаются тучи. 22 мая в клинику хирурга IQ Plastique приехали сотрудники Росздравнадзора. Они пытались попасть в помещение, которое опечатано.

Еще 24 апреля клиника приостановила деятельность на 90 дней, так как идет расследование смерти одного из пациентов учреждения. 35-летний продюсер Петр Гаврилов скончался спустя несколько дней после того, как покинул клинику.

Telegram-канал SHOT сообщает, что в клинику приехали люди в форме, которые готовы штурмовать здание. По какой причине они намерены оказаться в клинике пока не уточняется.

Напомним, что медучреждение ранее обыскали, а также были задержаны двое врачей, работающих на Хайдарова. Ранее хирург вышел на связь и сообщил, что будет разбираться в ситуации. Он считает, что кто-то все специально подстроил, чтобы у него были проблемы.

По материалам Telegram-канала SHOT