ФНС заблокировала счета Александра Овечкина из-за долга в 49 тысяч рублей

Известный хоккеист Александр Овечкин давно живет на две страны. Он тренируется в США, где у него есть дом, но спортсмен регулярно приезжает в Россию, где у него собственный бизнес.

22 мая стало известно, что у хоккеиста образовался долг в размере 49 тысяч рублей. Он числится за фирмой, которая принадлежит Овечкину. Хоккеист открыл ИП, чтобы заниматься производством и продажей одежды, спортивных товаров. ФНС заблокировала счет ИП «Овечкин».

При этом, хоккеист зарабатывает миллионы долларов. У Овечкина контракт с клубом на 12,5 миллиона долларов в год. Также он получает гонорары за рекламу, в которой снимается. Более того, спортсмен владеет Международной хоккейной академией, которую назвал своим именем, а также компанией ООО «Русская машина».

Поклонники предполагают, что Александр просто забыл оплатить налоги. Напомним, что он состоит в браке с моделью Анастасией Шубской и растит двоих сыновей.

По материалам телеграм-канала Mash