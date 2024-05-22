Сябитова выращивает овощи и клубнику для внуков: «Неприхотливый сорт, который плодоносит до сентября»

Роза Сябитова является телеведущей и свахой. Она знает все про отношения людей. У нее есть сын Денис и дочка Ксения. Несколько лет назад у звезды появилась внучка Мира. Несмотря на свою занятость, Роза старается помогать детям. Она живет в загородном доме, где у нее есть огород.

В беседе с Teleprogramma.pro Роза Сябитова призналась, что не любит выращивать овощи и фрукты. Недавно у нее из-за морозов погибла клубника. Однако часть урожая ей удалось сохранить.

По словам Сябитовой, у нее нет желания заниматься огородом, но она решила, что детей и внуков будет кормить своим урожаем, поэтому нашла простые способы для выращивания помидоров и клубники.

«Посадила шесть кустов помидоров, клубнику вот посадила, чтобы научиться с ней обращаться. Взяла самый неприхотливый сорт, который плодоносит до сентября. И вот дети утром встали, собрали клубнику к завтраку, в кашку добавить. Только для этого я все делаю, потому что потребности и любви у меня к этому нет. Но есть желание накормить своих близких и важные для огородника качества — внимательность и терпение», — поделилась Роза Сябитова.

Примечательно, что с недавних пор активно занимается огородом Лолита Милявская, у которой дом в Болгарии. Однако за несколько месяцев она устала работать с землей, секаторами и удобрениями, поэтому объявила, что возвращается на сцену.