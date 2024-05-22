Актриса из сериала «Менты» Анастасия Мельникова рассказала, как хранит малину: «Перетираю с сахаром»

Анастасия Мельникова предпочитает проводить время в своем загородном доме под Санкт-Петербургом. Она научилась ухаживать за огородом. Актриса в 54 года любит дачную жизнь. Она заботится об участке в 50 соток. Вместе с семьей артистка регулярно ездит за дачу, где выращивает овощи, фрукты и ягоды.

В беседе с Teleprogramma.pro Анастасия Мельникова рассказала, что в прошлом году собрала большой урожай, поэтому варила варенье и солила огурцы. Также у нее есть любимый метод по хранению малины.

«Дачную жизнь мы очень любим. Малину собрала и заморозила. Я ее очень люблю сырую: перетираю с сахаром, кладу в пластиковую бутылку и замораживаю», — поделилась Анастасия.

Также имеют свои участки с огородом певица Слава, Анастасия Макеева, Марина Юдашкина и другие известные персоны. Кто-то выращивает овощи, а другие любят растения, которые просто украшают участок.