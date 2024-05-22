Виктория Боня приехала в Канны на кинофестиваль

Светская львица Виктория Боня уже давно живет за границей. Она привыкла быть в центре внимания. Телеведущая обзавелась большим количеством знакомых. Она стала регулярно посещать Каннский кинофестиваль. Примечательно, что в этом году Вика Боня едва не пропустила это мероприятие.

У Вики Бони возникли проблемы с документами, только мае светская львица смогла прилететь в Монако. Однако свое появление в Каннах она отложила, так как ее позвали в Дубай на открытие очередного отеля. 21 мая Вика Боня вернулась домой и уже вечером предстала в Каннах.

На красной дорожке в Каннах Боня появилась в алом струящемся платье в пол и на каблуках. Телеведущая кружилась и позировала перед папарацци.

Вечером Виктория Боня решила оторваться на вечеринке. Она танцевала и общалась с друзьями. Светская львица отметила, что многие ее впервые увидели после пластической операции. Она призналась, что ей интересно наблюдать за реакцией людей. Теперь Боня готовится к появлению на самом кинофестивале.

Добавим, что в этом году в Канны прилетела Ксения Собчак. Она несколько лет не появлялась там, но теперь активно ходит на премьеры и общается с уехавшими из России артистами.