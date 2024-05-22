Бывший муж Булановой Радимов и его новая возлюбленная подали заявление в ЗАГС

Татьяна Буланова 10 лет прожила в браке с футболистом Владиславом Радимовым, но в 2016 году они развелись. В 2023 году певица вышла замуж за Валерия Руднева. А ее бывший супруг уже год встречается с бизнесвумен Анастасией Кулешовой. На этот раз 48-летний спортсмен решился на важный шаг. Пара решила сыграть свадьбу и подала заявление в ЗАГС.

Примечательно, что Радимов еще в декабре прошлого года сделал любимой предложение руки и сердца. Он выбрал для этого ресторан, где вручил избраннице заветное кольцо.

«Я сдался», — заявил тогда футболист.

В соцсети избранница Радимова Анастасия выложила фото с заявлением. Однако она не стала пока раскрывать дату торжества.

Напомним, что невеста Владислава Радимова является основателем бренда StasyStore parfum, у нее есть свой салон. Спортсмен ее представил вскоре после того, как Татьяна Буланова снова вышла замуж. Певица поздравила своего экс-мужа с новыми отношениями.