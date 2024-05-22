Кушанашвили о поведении Кологривого: «Он высказался о мертвых великих русских артистах непочтительно»

Отар Кушанашвили стал гостем в шоу Басты «Вопрос ребром». Он отвечал на вопросы, которые связаны с ним или с шоу-бизнесом. Одна девушка напомнила, что недавно телеведущий заявил, что Никита Кологривый играет в кино на уровне его кота. Она попросила пояснить, почему он счел актера неталантливым. В ответ Отар пояснил, что его не правильно поняли.

«Он, все всякого сомнения, талантлив. Я считаю Кологривого очень одаренным парнем. Если вы внимательно слушали, то я миллион раз говорил, что он одаренный. Единственная претензия – он высказался о мертвых великих русских артистах непочтительно. Если Олег Янковский для него плохой, если Александр Абдулов для него плохой, если Иннокентий Смоктуновский для него плохой, от игры которых у меня кружилась голова, значит это не почтение», – сказал Кушанашвили во время YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Он также отметил, что сам шутит и говорит плохо только о живых людях. Журналист пояснил, что в свое время говорил не лучшие вещи про Валерия Леонтьева, а также про Надежду Бабкину и Машу Распутину.