Лера Кудрявцева расплакалась из-за сотрудников шоу «Секрет на миллион», которые устроили ей сюрприз

Лера Кудрявцева 19 мая стала на год старше. Она отпраздновала это событие в домашней обстановке. С ней был муж Игорь Макаров и дочка Мария7 Наследница для мамы прочитала стих. Поздравить телеведущую приехали Катя Гордон и Андрей Разыграев. Они устроили танцы во дворе дома. Не обошлось без торта и свечки. А вот Сергей Лазарев до нее не дозвонился, поэтому снял видео для экс-возлюбленной. На этом сюрпризы не закончились.

Накануне Лера приехала на работу. Ее позвали в студии шоу «Секрет на миллион». Когда зазвучала музыка, она поняла, что сотрудники что-то для нее подготовили. Оказалось, что все собрались в студии с цветами подарками.

«Внимание! Валерия Львовна Кудрявцева!» — прозвучало торжественное объявление.

После этого Кудрявцева стала плакать от счастья.

«Я сейчас заплачу. Сейчас программу снимать, а у меня это... глаза на мокром месте», — отметила она.

Сотрудники передачи сказали ей много комплиментов, пожелали здоровья и чтобы ее кости были крепкими. Напомним, что в феврале телеведущая повредила коленку и ей пришлось пережить операцию.