Алена Апина подаст в суд на группу Russian Girls из-за песен

Алена Апин, известная исполнительница и обладательница множества премий, заявила, что хочет подать в суд на основателя группы «Комбинация» Виталия Окорокова. По ее словам, причиной стали песни, которые исполняет его группа «Russian Girls».

Она заметила, что артистки выступают под чужую фонограмму. Апина рассказала, что в ней звучит ее дуэт с другой экс-солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой. Однако девушки из «Russian Girls» — Самара Кадырова и Яна Полянская — утверждают, что это не так, пишет «Пятый канал».

«Я что, пойду сейчас и буду вылавливать их в каких-то клубах, банях, где они там работают. И буду говорить: "Ай-ай-ай, вы что же делаете, девочки?" Огромные состоявшиеся девицы. Я понимаю, что они делают», — заявила Апина.

Она уже пообщалась с адвокатами. Певица хочет добиться справедливости через суд. Также артистка призналась, что Окороков даже не отчисляет им с Ивановой дивиденды за то, что пользуется песнями и фонограммой. При этом он запрещает самой Апиной петь хиты «Комбинации».