Брутян и Прилучный свозили годовалого сына на первую рыбалку: «Ура, наш первый сом!»

Павел Прилучный недавно летал на Сейшелы с Зепюр Брутян. Там пара отпраздновала вторую годовщину брака. Актер полетал на вертолете вместе с возлюбленной и ночевал на острове, где они смогли насладиться романтикой. А на днях супруги вернулись домой и воссоединились с годовалым сыном Микаэлем. За ним присматривали родные пока пара была в отпуске.
На этот раз Прилучный решил поехать за город. Он организовал рыбалку, на которую взял детей от первого брака с Агатой Муцениеце: 11-летнего сына Тимофея и восьмилетнюю дочку Мию.
Павел Прилучный привез детей на озеро. Фото: соцсети Зепюр Брутян
Павел помогал малышу ходить. Он держал за руку наследника, который был в панамке.
«Первая рыбалка Микаэля», — радовалась Брутян.
А потом актер устроил соревнования со страшим сыном. Они закидывали удочку и ждали, когда смогут вытащить рыбу. В итоге самый крупный улов достался Тимофею. Он показал сома, которого решила запечь Зепюр. Когда они вернулись домой, то устроили семейный ужин.
«Ура, наш первый сом! Пробовали?» — хвасталась жена Прилучного.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян
Напомним, что у артиста конфликт с бывшей женой. Агата подала в суд, чтобы ей увеличили алименты. Ее запрос частично был удовлетворен. Но Павел решил подать апелляцию. Более того, он хочет, чтобы было установлено место жительства детей, а это значит, что артист хочет забрать дочку с сыном в свой дом.
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