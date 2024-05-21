Брутян и Прилучный свозили годовалого сына на первую рыбалку: «Ура, наш первый сом!»

Зепюр Брутян и Павел Прилучный после отпуска воссоединились с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Жена Павла Прилучного рассказала, что годовалый Микаэль впервые побывал на рыбалке. Зепюр Брутян приготовила на ужин рыбу, которую поймал ее 11-летний пасынок.

Павел Прилучный недавно летал на Сейшелы с Зепюр Брутян. Там пара отпраздновала вторую годовщину брака. Актер полетал на вертолете вместе с возлюбленной и ночевал на острове, где они смогли насладиться романтикой. А на днях супруги вернулись домой и воссоединились с годовалым сыном Микаэлем. За ним присматривали родные пока пара была в отпуске. 

На этот раз Прилучный решил поехать за город. Он организовал рыбалку, на которую взял детей от первого брака с Агатой Муцениеце: 11-летнего сына Тимофея и восьмилетнюю дочку Мию.

Павел Прилучный привез детей на озеро. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Павел помогал малышу ходить. Он держал за руку наследника, который был в панамке. 

«Первая рыбалка Микаэля», — радовалась Брутян.

А потом актер устроил соревнования со страшим сыном. Они закидывали удочку и ждали, когда смогут вытащить рыбу. В итоге самый крупный улов достался Тимофею. Он показал сома, которого решила запечь Зепюр. Когда они вернулись домой, то устроили семейный ужин. 

«Ура, наш первый сом! Пробовали?» — хвасталась жена Прилучного.

Напомним, что у артиста конфликт с бывшей женой. Агата подала в суд, чтобы ей увеличили алименты. Ее запрос частично был удовлетворен. Но Павел решил подать апелляцию. Более того, он хочет, чтобы было установлено место жительства детей, а это значит, что артист хочет забрать дочку с сыном в свой дом. 

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