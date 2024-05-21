Брутян и Прилучный свозили годовалого сына на первую рыбалку: «Ура, наш первый сом!»

Павел Прилучный недавно летал на Сейшелы с Зепюр Брутян. Там пара отпраздновала вторую годовщину брака. Актер полетал на вертолете вместе с возлюбленной и ночевал на острове, где они смогли насладиться романтикой. А на днях супруги вернулись домой и воссоединились с годовалым сыном Микаэлем. За ним присматривали родные пока пара была в отпуске.

На этот раз Прилучный решил поехать за город. Он организовал рыбалку, на которую взял детей от первого брака с Агатой Муцениеце: 11-летнего сына Тимофея и восьмилетнюю дочку Мию.