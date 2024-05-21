Гоген Солнцев показал фото с женой и маленьким сыном Ваней

Гоген Солнцев в этом году удивил своих поклонников. Он не только развеял слухи, что якобы развелся с Полиной, дочкой своей первой избранницы Екатериной Терешкович, но и сообщил, что стал отцом. Шоумен начал публиковать фото с новорожденным ребенком, а потом рассказал, что жена родила ему сына Ивана. Теперь артист привыкает к новой роли. Пока он не торопится идти на телевидение с ребенком, хотя раньше был главной звездой передач Андрея Малахова.

21 мая Солнцев выложил новое фото. В кадре он собирает кроху на прогулку вместе с супругой. Малыш лежал на диване, а вокруг были разбросаны детские вещи.