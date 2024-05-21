Гоген Солнцев показал фото с женой и маленьким сыном Ваней

Гоген Солнцев в этом году удивил своих поклонников. Он не только развеял слухи, что якобы развелся с Полиной, дочкой своей первой избранницы Екатериной Терешкович, но и сообщил, что стал отцом. Шоумен начал публиковать фото с новорожденным ребенком, а потом рассказал, что жена родила ему сына Ивана. Теперь артист привыкает к новой роли. Пока он не торопится идти на телевидение с ребенком, хотя раньше был главной звездой передач Андрея Малахова.
21 мая Солнцев выложил новое фото. В кадре он собирает кроху на прогулку вместе с супругой. Малыш лежал на диване, а вокруг были разбросаны детские вещи.
«Собираемся на прогулку...заставил, можно сказать. А то Полина все время, в основном на балкон коляску выставляла, чтоб Ваня свежим воздухом дышал. Солнышко на улице. Погодка замечательная. Первая теплая прогулка у малого предстоит. Вообще, многие ли прогулку с малышами по улице заменяют отстойником на балконе? Это вообще нормально?» — написал шоумен.
Гоген Солнцев заботиться о сыне. Фото: соцсети Гогена Солнцева
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Напомним, что с Терешкович он со скандалом разошелся. По его словам, пожилая женщина перестала себя контролировать и теперь даже забывает имена старших внуков. Пока Солнцев не хочет ее знакомить с малышом Иваном. Он рассказывал, что бывшая возлюбленная проходит лечение.
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