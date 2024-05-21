Кристина Орбакайте в день 33-летия своего сына Никиты Преснякова показала редкое фото с ним

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной персоной. Она не скрывает, что ей пришлось много работать, чтобы добиться успеха. От Владимира Преснякова у артистки есть сын Никита, который пошел по стопам знаменитых родителей. Он стал музыкантом, но два года назад уехал жить в США, где теперь пытается строить карьеру. 21 мая ему исполнилось 33 года. Орбакайте не забыла его поздравить, хоть и путешествует сейчас по Европе с мужем Михаилом Земцовым.

Певица выложила редкое фото, на котором в молодости запечатлена с Никитой. Тогда он любил укладывать волосы гелем, делая острые пряди.