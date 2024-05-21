Кристина Орбакайте в день 33-летия своего сына Никиты Преснякова показала редкое фото с ним

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной персоной. Она не скрывает, что ей пришлось много работать, чтобы добиться успеха. От Владимира Преснякова у артистки есть сын Никита, который пошел по стопам знаменитых родителей. Он стал музыкантом, но два года назад уехал жить в США, где теперь пытается строить карьеру. 21 мая ему исполнилось 33 года. Орбакайте не забыла его поздравить, хоть и путешествует сейчас по Европе с мужем Михаилом Земцовым.
Певица выложила редкое фото, на котором в молодости запечатлена с Никитой. Тогда он любил укладывать волосы гелем, делая острые пряди.
«Никита! С днем рождения, сынок!» — написала она.
Сам именинник отметит день рождения с женой Аленой Красновой и друзьями. Он также решил выступить в Сан-Франциско 23 мая. Никита планирует исполнить песни на русском языке, а вот хиты своей мамы, а также бабушки Аллы Пугачевой он не захотел включать в программу. Сын Орбакайте просит покупать билеты на концерты, так как пока их разбирают неохотно.
Ранее Пресняков рассказал, что поддерживает общение с сыном и хочет, чтобы у него все удалось в США.
Никита Пресняков в школьном возрасте. Фото: соцсети Никиты Преснякова