Дочь Юрия Куклачева рассказала, как врачи спасли ему жизнь: «Мы могли его потерять за секунды»

Юрий Куклачев в свой юбилей оказался в больнице. Он выступал на сцене, когда почувствовал себя плохо. Дрессировщику, как оказалось, дважды вызывали скорую помощь. Он был доставлен в больницу в обширным инфарктом, а также у него случилась остановка сердца. Однако врачи смогли его спасти. Спустя месяц его выписали из больницы.

Дочка звезды Екатерина рассказала, как все происходило. Она призналась, что оперировал его молодой хирург, которому советовали отключить Куклачева от аппаратов, так как считали случай безнадежным, но врач никого не послушал. Несмотря на боль, дрессировщик отработал часть спектакля, исполнил трюки и только потом попросил о помощи.

«С момента начала приступа уже прошло 40 минут. А мне говорили, что это максимум, когда человека надо успеть спасти. А он только решил спасаться через 40 минут. Мы вообще могли его потерять за секунды», — отметила Екатерина.

Она потом от папы узнала, что он в машине начал терять сознание.Только спустя три дня дочка смогла его увидеть. По ее словам, артист говорил с трудом, но выдавал много информации. Она заверила, что Куклачев счастлив, что смог выжить.

«Он нам всем сейчас с удовольствием расскажет, как это здорово, как это все классно было, поскольу когда была операция, он находился в сознании. У него миллион эмоций и впечатлений после этого», — поделилась дочка дрессировщика.

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Екатерина пояснила, что часто ему присылала видео, в том числе с пушистыми питомцами. А теперь, когда Куклачев дома, ей приходится следить, чтобы он отдыхал. Также дети делают все, чтобы артисту не звонили и не беспокоили его.