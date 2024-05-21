Внучка Ротару София начала встречаться с наследником одной из богатейших семей Америки Максом Лернером

У Софии Ротару есть взрослая внучка София Евдокименко. Она строит успешную карьеру модели. Раньше блондинка работала в Европе, а последни несколько лет трудится в США. На нее всегда обращают внимание мужчины. Раньше она встречалась с IT-предпринимателем Денисом Ждановым. Однако в прошлом году они расстались.

Внучка знаменитой певицы недолго была одинока. Этой весной она показала поклонникам своего возлюбленного. Стало известно, что у нее роман с наследником одной из самых богатых семей Америки. 27-летний Макс Лернер является миллиардером.

Его дедушка Альфред больше 40 лет назад основал MBNA Corporation, которая стала крупной банковской холдинговой компанией. Родные Альфреда выходцы из России. Благодаря бизнесу он смог заработать миллиардное состояние.

Примечательно, что MBNA Corporation даже работал Хантер Байден, который является сыном президента США Джо Байдена.

Бойфренд Софии предпочитает не появляться на публике. Лишь в день рождения модель выложила фото с ним. По данным Forbes, состояние отца Макса сейчас оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, что сын Ротару Руслан, его жена Светлана и внук певицы покинули родину. Они, по слухам, сейчас живут в Италии.