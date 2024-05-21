Алла Пугачева выпустила песню «Ложный стыд» о том, как она опошляет чувства

Алла Пугачева в апреле отметила свой юбилей. Она проводит время с семьей на Кипре. Певица решила не давать концерт даже в честь 75-летия. Однако она захотела порадовать поклонников и выпустить новые песни.
На этот раз артистка представила сингл «Ложный стыд». Публикацию этой песни она переносила на неделю. Слова для нее написал Михаил Гуцериев, который является одним из самых востребованных поэтов-песенников. Он написал песни для Ольги бузовой, Макса Фадеева, Димы Билана, Григория Лепса и других селебрити. А вот музыку написал Андрей Мисин.
Примадонна в первом куплете рассказывает, как страдает от жизни на поводке.
«Анонимные признанья, разговоры ни о чем. Привыкаю к понуканьям, маюсь тертым поводком. Речь матерая грубеет, дух сварливый познаю. По кусочкам память греет биографию мою», — поет она.
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Также артистка поет о любви и обращается к избраннику, которого просит не сердиться на нее. Она объясняет, чем опошляет свои чувства.
«То покорно, то безвольно, впрок не надо, не крестись. Мои чувства не крамольны, обвиняя, не сердись. Превращаю в очертанья слезы прожитых потерь. Опошляю чувства бранью, как мне с этим жить теперь?» — жалуется Пугачева.
Примечательно, что она решила показать миру песню в день рождения своего внука Никиты Преснякова. Он живет в США и уже давно не виделся с бабушкой, хотя раньше регулярно приезжал к ней в гости в деревню Грязь.
Музыкант любит играть с двойняшками Лизой и Гарри, которые приходятся его маме сестрой и братом. А вот муж звезды Максим Галкин* недавно был на Кипре, но потом возобновил гастроли.
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