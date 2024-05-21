Алла Пугачева выпустила песню «Ложный стыд» о том, как она опошляет чувства

Алла Пугачева в апреле отметила свой юбилей. Она проводит время с семьей на Кипре. Певица решила не давать концерт даже в честь 75-летия. Однако она захотела порадовать поклонников и выпустить новые песни.

На этот раз артистка представила сингл «Ложный стыд». Публикацию этой песни она переносила на неделю. Слова для нее написал Михаил Гуцериев, который является одним из самых востребованных поэтов-песенников. Он написал песни для Ольги бузовой, Макса Фадеева, Димы Билана, Григория Лепса и других селебрити. А вот музыку написал Андрей Мисин.

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