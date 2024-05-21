Борец и певец Торнике Квитатиани стал одним из участников шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Уже скоро на ТНТ стартует новый сезон шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Его ведущими остаются Павел Воля и Ляйсан Утяшева. А вот имена звездных участников держатся в тайне. Ранее стало известно, что на прочность себя решили проверить Саша Стоун и Надежда Сысоева. А теперь было рассекречено еще одно имя. Поехал в Дубай участник команды КВН «Борцы», певец и актер Торнике Квитатиани.

Ранее он уже пытался участвовать в реалити-шоу. Зрители его видели в проекте «Вызов», где он одержал победу, выиграв 10 миллионов в паре с физиком-ядерщиком Екатериной Щегловой. А вот в шоу «Новые звезды в Африке» Квитатиани очень рано выбыл из проекта. По словам спортсмена, у него осталось чувство недосказанности, что его также подтолкнуло сразу принять приглашение на участие в этом шоу. Он заверил, что поработал над ошибками.