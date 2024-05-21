Борец и певец Торнике Квитатиани стал одним из участников шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Ляйсан Утяшева снова приехала в Дубай. Фото: пресс-служба ТНТ

Звезда команды КВН «Борцы» проверит свои силы и выносливость вместе с Сашей Стоуном и Надей Сысоевой в новом сезоне популярного шоу.

Уже скоро на ТНТ стартует новый сезон шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Его ведущими остаются Павел Воля и Ляйсан Утяшева. А вот имена звездных участников держатся в тайне. Ранее стало известно, что на прочность себя решили проверить Саша Стоун и Надежда Сысоева. А теперь было рассекречено еще одно имя. Поехал в Дубай участник команды КВН «Борцы», певец и актер Торнике Квитатиани. 

Ранее он уже пытался участвовать в реалити-шоу. Зрители его видели в проекте «Вызов», где он одержал победу, выиграв 10 миллионов в паре с физиком-ядерщиком Екатериной Щегловой. А вот в шоу «Новые звезды в Африке» Квитатиани очень рано выбыл из проекта.  По словам спортсмена, у него осталось чувство недосказанности, что его также подтолкнуло сразу принять приглашение на участие в этом шоу. Он заверил, что поработал над ошибками.

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Торнике Квитатиани. Фото: пресс-служба ТНТ

Добавим, что Стоун и Сысоева недавно перестали скрывать свой роман. Однако их позвали в шоу до того, как они об этом рассказали. Напомним, что в реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» принимают участие 14 участников — семь из звездной команды и семь из народной. 

Победитель проекта получит главный приз 10 миллионов рублей. Среди испытаний шоу не только задания на физическую силу и выносливость, но и на смекалку, логику и даже удачу. 

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