Ургант и Познер отправляются на заработки в Европу

Иван Ургант уже несколько лет не появляется в эфире. Его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале. Сначала телеведущего видели только на корпоративах. Но недавно он снялся в фильме. Этой весной Иван устроил семейную поездку в Грузию. Он проводит там время с женой и дочками.
Но теперь стало известно, что телеведущий готовится к гастролям, в которые отправится с Владимиром Познером. Уже в конце моя они поедут в Европу, где будут выступать.
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Они объедут с концертами Швейцарию, Нидерланды и Германию. Артисты запланировали выступления в Цюрихе, Амстердаме, Берлине и во Франкфурте-на-Майне.
Для этого тура они создали программу «Путешествия Познера и Урганта». Билеты на их выступления начали продавать на сайтах. В Амстердаме ценник дороже, чем в других странах — от 59 до 300 евро за место. А в Швейцарии и в Германии билеты стоят примерно одинаково — от 49 до 249 евро.
К слову, билеты пользуются спросом, на некоторые концерты залы раскуплены. Это первый европейский тур двух ведущих.
«Профессиональный тандем двух давних друзей с 45-летней разницей в возрасте — это уникальное сочетание жанров, увлекательные истории о путешествиях и искрометный юмор», — сообщают организаторы их выступления.
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