Ургант и Познер отправляются на заработки в Европу

Иван Ургант уже несколько лет не появляется в эфире. Его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале. Сначала телеведущего видели только на корпоративах. Но недавно он снялся в фильме. Этой весной Иван устроил семейную поездку в Грузию. Он проводит там время с женой и дочками.

Но теперь стало известно, что телеведущий готовится к гастролям, в которые отправится с Владимиром Познером. Уже в конце моя они поедут в Европу, где будут выступать.