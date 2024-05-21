Актриса из «Ранеток» Евгения Огурцова ослепла на один глаз из-за генетической мутации

Евгения Огурцова почувствовала неладно 31 декабря. Фото: Global Look Press

Певица Женя Огурцова рассказала, что страдает от редкого заболевания.

Евгения Огурцова многим знакома по сериалу «Ранетки». Она уже давно не выступает на сцене. Звезда молодежного сериала рассказала, что у нее появились проблемы со здоровьем. Она еще 31 декабря почувствовала что-то странное. Артистка поняла, что на левом глазу у нее образовалось пятно. Через некоторое время она перестала им видеть. Только спустя дни она смогла попасть к врачу в Москве. 

«Я дошла до невролога, мой левый глаз видел большое черное пятно. Сейчас я, если закрою здоровый глаз, вижу только фонарики», — пояснила Женя. 

Ей пришлось шесть месяцев выяснять правильный диагноз, который оказался неутешительным. У певицы неизлечимая болезнь из-за которой она может потерять все зрение. 

«Это атрофия сетчатки, это не лечится вообще. Если при отслоении сетчатки можно сделать лазерную коррекцию, то здесь ничего сделать невозможно. Пересадка сетчатки невозможна, сейчас я смотрю за исследованиями и жду», — поделилась Огурцова. 

Позже она узнала, что эту генетическую мутацию получила по наследству от бабушки. Артистка отметила, что в то время медики не смогли определить, какая у нее была болезнь. Об этом она поведала в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

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