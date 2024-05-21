Актриса из «Ранеток» Евгения Огурцова ослепла на один глаз из-за генетической мутации

Евгения Огурцова многим знакома по сериалу «Ранетки». Она уже давно не выступает на сцене. Звезда молодежного сериала рассказала, что у нее появились проблемы со здоровьем. Она еще 31 декабря почувствовала что-то странное. Артистка поняла, что на левом глазу у нее образовалось пятно. Через некоторое время она перестала им видеть. Только спустя дни она смогла попасть к врачу в Москве.

«Я дошла до невролога, мой левый глаз видел большое черное пятно. Сейчас я, если закрою здоровый глаз, вижу только фонарики», — пояснила Женя.

Ей пришлось шесть месяцев выяснять правильный диагноз, который оказался неутешительным. У певицы неизлечимая болезнь из-за которой она может потерять все зрение.

«Это атрофия сетчатки, это не лечится вообще. Если при отслоении сетчатки можно сделать лазерную коррекцию, то здесь ничего сделать невозможно. Пересадка сетчатки невозможна, сейчас я смотрю за исследованиями и жду», — поделилась Огурцова.

Позже она узнала, что эту генетическую мутацию получила по наследству от бабушки. Артистка отметила, что в то время медики не смогли определить, какая у нее была болезнь. Об этом она поведала в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.