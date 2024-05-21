Ольга Бузова назвала Настю Ивлееву «кринжем года»

Ольга Бузова регулярно выходит в свет. Она привыкла продумывать свои образы до мелочей. Также телеведущая в свои 38 лет не перестает работать. Накануне она появилась на премии журнала Moda topical, главным редактором которого является Оксана Федорова. Для такого мероприятия артистка облачилась в платье с короткой юбкой в цвете фуксия и ажурные колготки.

Примечательно, что она получила одну из наград.

Журналисты спросили телеведущую о том, кого она считает кринжем года. Бузова уточнила, что это значит. Ей объяснили, что это практически синоним выражения «испанский стыд».