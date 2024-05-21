Ольга Бузова назвала Настю Ивлееву «кринжем года»

Ольга Бузова регулярно выходит в свет. Она привыкла продумывать свои образы до мелочей. Также телеведущая в свои 38 лет не перестает работать. Накануне она появилась на премии журнала Moda topical, главным редактором которого является Оксана Федорова. Для такого мероприятия артистка облачилась в платье с короткой юбкой в цвете фуксия и ажурные колготки.
Примечательно, что она получила одну из наград.
Журналисты спросили телеведущую о том, кого она считает кринжем года. Бузова уточнила, что это значит. Ей объяснили, что это практически синоним выражения «испанский стыд».
«Настя Ивлеева», – сразу выпалила телеведущая.
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Напомним, Ивлеева устроила вечеринку, которая стала скандальной. Из-за смелого дресс-кода гости там появились в очень откровенных нарядах. Когда снимки с мероприятия попали в Сеть, то блогершу осудили. Ей даже выписали штраф в 100 тысяч рублей.
Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие гости вечеринки несколько вечеров не могли давать концерты и сниматься для телевидения, так как им объявили бойкот. До недавнего времен Настя хранила молчание, но теперь намерена вернуться на экраны.
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