Продюсер Сергей Лавров признался, что на выступления Наташи Королевой есть спрос: «Заказчики ее любят»

Наташа Королева решила отправится в санаторий в Пятигорске после того, как ее выступление в Кремле вырезали из эфира. Ходили слухи, что певица тяжело переживает этот случай. Даже появились сплетни, что она намерена сделать паузу в карьере.

Однако на днях она впервые выступила на публике после инцидента с вырезанным эфиром. Артистка исполнила свои хиты, танцевала и веселила публику. В конце выступления она сделала признание.

«До новых встреч, ваша Наташа Королева», — сказала она. «Обещаю, что буду радовать еще много-много лет», — добавила певица уже за кулисами.

Продюсер Сергей Лавров уверен, что она будет долго работать. По его словам, артистка соглашается выступать на мероприятиях. Более того, она не пытается завышать цену на корпоративы.

«На Наташу всегда есть спрос. Она работает не только на корпоративах, но и на кассовых концертах, когда люди покупают билеты. Заказчики ее любят: она неконфликтная, не завышает «ценник», у нее много хитов», — пояснил Лавров, пишет « МК ».