Светлану Немоляеву перевели из реанимации в обычную палату: «Я бодрюсь»

Светлана Немоляева попала в больницу. Она плохо себя почувствовала, когда играла в постановке «Бешеные деньги». Ее доставили в реанимацию. У актрисы оказался положительный тест на ковид.

Всю ночь она находилась под наблюдением врачей. 87-летнюю народную артистку на следующий день перевели в обычную палату. Пока спектакль с ее участием перенесли на 1 июля. Однако Немоляева уже отвечает на звонки. Она рассказала, что впервые болеет ковидом, но уже скоро ее обещают отпустить домой.

«Я пошла играть спектакль. И чувствую, что не могу, нет сил, слабость страшная. Меня из театра на скорой забрали и сразу положили в реанимацию. Всю ночь со мной возились врачи. А сегодня уже перевели в палату. Чувствую себя значительно лучше. Я бодрюсь. Врачи говорят, что в больнице я ненадолго и скоро вернусь домой», — пояснила она, пишет KP.RU.

Немоляеву лишь беспокоит, что вокруг нее много людей, у которых инфекции. Однако актриса призналась, что во время пандемии не болела. И теперь она даже не подозревает, где могла заразиться ковидом.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Напомним, у артистки есть сын Александр Лазарева, а также внучка Полина и внук Сергей. Несмотря на свой возраст, Немоляева не перестает работать и порой появляется на разных мероприятиях.