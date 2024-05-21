Светлана Светличная экстренно госпитализирована в Москве из-за проблем с почками

Актрису Светлану Светличную госпитализировали. Она длительное время находилась в психиатрической больнице, но из-за болей ее перевели в другой стационар. Артистке стало плохо. Врачи диагностировали болезни почек и легких.

Звезде фильма «Бриллиантовая рука» назначили интенсивную терапию. Как удалось установить медикам, у нее образовалась патология в легком и инфекция в почках. 84-летней Светличной придется долго лечиться, пишет Телеграм-канал Shot.

Напомним, что у артистки в марте случился острый инфаркт миокарда. Она стала получать питание внутривенно. В последнее время у Светланы Афанасьевна часто возникают проблемы со здоровьем. У нее даже выявили болезнь Альцгеймера.

У актрисы есть двое сыновей. Однако за звездой ухаживают сиделки.