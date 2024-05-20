Ирина Пегова рассказала о разводе с Дмитрием Орловым: «Со слезами, нервами, с угрозами для жизни»

Ирина Пегова за последние несколько лет похудела. 45-летняя актриса активно строит свою карьеру и участвует в разных проектах. Но замуж выходить она не стремится. У артистки есть дочка Татьяна от брака с Дмитрием Орловым. Они развелись больше 10 лет назад.

Теперь Ирина признается, что эти отношения были для нее мучением. Она с ужасом вспоминает развод. Ей пришлось перенести много боли и выплакать немало слез, но о своем решение звезда никогда не жалела.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — пояснила Пегова в программе «Однажды» на НТВ.

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На этот раз Ирина отметила, что ей уже легко жить без мужчины. Она подчеркнула, что привыкла к самостоятельности. Теперь актрисе сложно отказаться от своей свободы.