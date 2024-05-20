Собчак прилетела в Канны на вертолете и повеселилась с Бурковским* на вечеринке

Ксения Собчак привыкла быть в центре событий. На этот раз она отправилась на Каннский кинофестиваль, куда пока не попала Виктория Боня. Светская львица улетела в Дубае, поэтому отложила свое появление на фестивале. А вот Собчак прилетела туда на вертолете.
Она отметила, что два года не появлялась на лазурном берегу, поэтому намерена наверстать упущенное время. С собой блондинка взяла изысканные наряды. Она выложила кадры, на которых подлетала к месту проведения мероприятия, нарядившись в белое.
Читайте также:
На красной дорожке Ксения предстала в просторном белом жакете и юбке в тон. Стиль оверсайз она предпочитает уже не первый год. Телеведущая не скрывает, что не может похудеть. Ксения сразу окунулась в светкую жизнь. Она посетила премьеру картины Жака Одиара «Эмилия Перес» и показ голливудского фильма «Горизонты» с Кевином Костнером.
Позже на вечере Ксения встретила друзей, включая Андрея Бурковского*, который больше не живет в России.
«Увиделась со многими любимыми мною людьми», – заявила 42-летняя звезда в своем Telegram-канале.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Ксения Собчак и Андрей Бурковский*. Фото: соцсети Ксении Собчак