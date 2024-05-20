Собчак прилетела в Канны на вертолете и повеселилась с Бурковским* на вечеринке

Ксения Собчак привыкла быть в центре событий. На этот раз она отправилась на Каннский кинофестиваль, куда пока не попала Виктория Боня. Светская львица улетела в Дубае, поэтому отложила свое появление на фестивале. А вот Собчак прилетела туда на вертолете.

Она отметила, что два года не появлялась на лазурном берегу, поэтому намерена наверстать упущенное время. С собой блондинка взяла изысканные наряды. Она выложила кадры, на которых подлетала к месту проведения мероприятия, нарядившись в белое.