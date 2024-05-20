Лера Кудрявцева отпраздновала 53-летие с мужем, маленькой дочкой и подругой Катей Гордон

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она ведет концерты, а также телепередачи. Ведущая шоу «Секрет на миллион» признавалась, что у нее есть проблемы с мужем Игорем Макаровым. Они в начале года перестали жить вместе. Блондинка жаловалась, что у него появилась алкогольная зависимость. Она не стала сразу подавать на развод, так как предпочла, чтобы супруг прошел лечение. Хоккеист ездил в санаторий минувшей зимой.

А 19 мая Лера отметила день рождения. Она позвала в гости Катю Гордон и Андрея Разыграева. Они стали танцевали на лужайке. Вместе с именинницей веселился и Макаров.